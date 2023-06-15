НАБУ оголосило в розшук ексдепутатку Королевську

Ексдепутатка від "ОПЗЖ" Наталія Королевська.

Ексдепутатку від проросійської партії "ОПЗЖ" оголосили в розшук. Її підозрюють у недостовірному декларуванні на 4,3 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Читайте також:

Розшук ексдепутатки ОПЗЖ

За даними слідства, Королевська не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га.

Також вона приховала інформацію про своє майно в РФ. Зазначається, що там розміщується житловий будинок площею 120 квадратів та земельну ділянку площею 1,13 га.

"Оскільки місцезнаходження Королевської не встановлене, тому підозру повідомили заочно, а згодом її оголосили в розшук. Датою її зникнення на сайті МВС вказано 22 лютого 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Колишню депутатку Наталію Королевську оголосили в розшук. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради. Його звинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Додамо, детективи НАБУ та прокурори САП викрили злочинну схему в компанії "Укрспирт". Там на підставних тендерах закупляли паливо за завищеними цінами.