НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи про "Роттердам+"

До суду скеровано перший епізод справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб. Їх звинувачують у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Проти кого обвинувачення

Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Громадська організація "Центр протидії корупції" назвала імена обвинувачених.

ексголова Нацкомісії у сфері енергетики Дмитро Вовк;

ексдиректор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов;

ексначальник управління енергоринку Нацкомісії Тарас Ревенко;

ексначальник відділу Нацкомісії Володимир Бутовський;

двоє топменеджерів ДТЕК Борис Лісовий і Іван Гелюх.

Деталі справи

За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

"В результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз. Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 рр., розслідувані в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення", — розповіли у НАБУ.

Відомство також нагадує, що ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, прокурори САП намагались неодноразово закрити провадження щодо "Роттердам+". Втім, у вересні 2022 року керівник САП Олександр Клименко скасував постанову про закриття цієї справи як незаконну та необґрунтовану та замінив прокурорів, які займалися цією справою.

Нагадаємо, 16 січня цього року НАБУ спільно з САП завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+". Через неї споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 років.