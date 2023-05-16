НАБУ и САП на брифинге сообщили о задержании главы ВС Князева

Председатель Верховного суда Украины Сергей Князев. Фото: Facebook-страница Верховного Суда

Подозрение главе Верховного Суда Сергею Князеву по делу о 2,7-миллионной взятке еще не объявили. Дело касается украинского бизнесмена, владельца группы "Фінанси і кредит".

Об этом руководители НАБУ и САП заявили на брифинге, посвященном делу о коррупции в Верховном Суде.

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Задержания и статьи

Как пояснили правоохранители, председателя Верховного Суда Сергея Князева и одного из адвокатов задержали "на горячем" во время получения незаконной выгоды в размере 2,7 млн долларов США.

Сейчас решается вопрос об объявлении обоим задержанным подозрения и готовятся ходатайства об обращении в Высший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия.

Предварительно дело, в рамках которого были задержаны два вышеупомянутых лица, квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Детали дела

Руководитель САП Александр Клименко заявил, что документирование преступлений по этому делу началось еще в начале 2023 года.

"В ходе расследования мы зафиксировали фактическое существование в Верховном Суде так называемого "бэкофиса" — адвокатского объединения, которое прикрывалось предоставлением легальных адвокатских услуг. Адвокатское объединение выступало посредником между руководством Верховного Суда и лицами, желающими решить свои вопросы в суде" за неправомерную выгоду", — объяснил глава антикоррупционной прокуратуры.

Кто передал Князеву деньги

Как пояснили правоохранители, 2,7 млн долларов США, которые должен был получить председатель Верховного Суда, были переданы ему по делу одного из принадлежащего украинскому бизнесмену горно-обогатительного комбината владельцу группы "Финансы и кредит".

Речь шла об отмене договора купли-продажи акций ГОКов, чего требовали бывшие акционеры комбината.

"В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бэкофиса" в Верховном Суде", — подчеркнул Александр Клименко.

Напомним, что о взятке для председателя Верховного Суда стало известно из СМИ вчера, 15 мая.