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НАБУ і САП на брифінгу повідомили про затримання голови ВС Князева

16 травня 2023 14:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
НАБУ і САП на брифінгу повідомили про затримання голови ВС Князева
Голова Верховного Суду України Сергій Князєв. Фото: Facebook-сторінка Верховного Суду
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Підозру голові Верховного Суду Сергію Князєву у справі про 2,7-мільйонний хабар ще не оголосили. Справа стосується українського бізнесмена, власника групи "Фінанси і кредит".

Про це керівники НАБУ і САП заявили на брифінгу, присвяченому справі про корупцію у Верховному Суді.

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Як пояснили правоохоронці, голову Верховного Суду Сергія Князєва та одного з адвокатів затримали "на гарячому" під час отримання незаконної вигоди розміром 2,7 млн доларів США.

Зараз вирішується питання про оголошення обом затриманим підозри і готуються клопотання про звернення до Вищого антикорупційного суду і Вищої ради правосуддя.

Попередньо справу, у рамках якої було затримано двох вищезгаданих осіб, кваліфікували за ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі справи

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що документування злочинів у цій справі розпочалося ще на початку 2023 року.

"Під час розслідування ми зафіксували фактичне існування у Верховному Суді так званого "бекофісу" — адвокатського об’єднання, яке прикривалось наданням легальних адвокатських послуг. Адвокатське об’єднання виступало посередником між керівництвом Верховного Суду і тими особами, які бажали вирішити свої питання у суді за неправомірну вигоду", — пояснив очільник антикорупційної прокуратури.

Хто передав Князєву гроші

Як пояснили правоохоронці, 2,7 млн доларів США, які мав отримати голова Верховного Суду, були передані йому у справі одного із гірничо-збагачувального комбінату., який належав українському бізнесмену, власнику групи "Фінанси і кредит".

Йшлося про скасування договору купівлі-продажу акцій ГЗК, чого вимагали колишні акціонери комбінату.

"У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді", — наголосив Олександр Клименко.

Нагадаємо, що про хабар для голови Верховного Суду стало відомо зі ЗМІ учора, 15 травня.

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