Что известно о батальоне "Братство", который работает на территории рф: подробности от The Guardian

Трое участников батальона "Братство" побеседовали с журналистами The Guardian

В Украине существует секретный батальон "Братство". Это подразделение выполняет задачи вдоль линии фронта и даже на территории россии.

Об этом пишет издание The Guardian, которое пообщалось с тремя бойцами этого батальона.

Что известно о батальоне "Братство"

Если произойдет самое худшее, 23-летний Тарас, 21-летний Владислав и их командир 39-летний Алексей хорошо знают, что украинские власти будут отрицать какую-либо информацию о них. Они являются членами батальона "Братство" — добровольческой группы украинских спецназовцев, ведущих борьбу с путиным за пределом фронта войны в Украине и в глубине россии.

Как отмечается в публикации, их работа варьируется от похищения высокопоставленных чиновников кремля до разрушения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории россии. Добровольцы "Братства" имеют особый статус, технически независимы от украинской армии, но действуют бок о бок с официальными силами.

"Нам очень легко пересекать российскую границу", — с улыбкой рассказал один из участников батальона.

Работа "Братства" должна оставаться секретной и независимой прежде всего из-за "нервности" Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории россии, о чем свидетельствуют дебаты по поводу поставки Германией танков Leopard 2 и отказ США и других стран поставить истребители F16.

"Получается, что россияне могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в россию", — говорит другой участник формирования по имени Алексей.

Какие операции выполняют бойцы батальона

Один из добровольцев группы рассказал об одной из последних своих операций, которую назвал простой:

"Нашей группе нужно было привезти на территорию россии определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в россии готовы помочь украинцам", — отметил боец.

Как пишет The Guardian, "Братство" также провело операцию в районе Белгорода, где месяц назад взорвалось несколько складов с боеприпасами.

"После того, как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перекинуть много солдат, чтобы найти этих диверсантов… Это нервирует российское командование", — говорят в "Братстве".

Участники группы также рассказали, что получили задачу "захватить или убить одного из высокопоставленных офицеров ФСБ" российских спецслужб.

"Он работал недалеко от границы с Украиной, но на территории россии. У нас был маршрут автомобиля этого российского офицера, и мы решили устроить засаду", — рассказывает Владислав.

Однако машина российского офицера так и не прибыла, поэтому миссию пришлось отложить.

Им нужно было выйти из засады, но они столкнулись с проблемой прорваться в Украину мимо российских войск, собранных на границе.

"Мы встретили пограничную заставу российских пограничников. Мы были четыре на четыре. Мы убили троих россиян и одного легко ранили. Мы его захватили, вывезли на территорию Украины и передали украинским военным", — рассказал участник группы.

В "Братстве" также отметили, что их операции "фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся".

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что вероятные дальнейшие удары по территории россии будут "все глубже и глубже". Однако он сможет прокомментировать ответственность своей страны за атаки только после окончания войны.

Также Буданов ранее заявил, что Украина обязательно вернет себе Крымский полуостров. Это будет сделано как по дипломатическому, так и по военному пути, но без применения силы точно не обойдется.