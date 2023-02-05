Що відомо про батальйон "Братство", який працює на території рф: подробиці від The Guardian

Троє учасників батальйону "Братство" поговорили з журналістами The Guardian

В Україні існує секретний батальйон "Братство". Цей підрозділ виконує завдання за лінією фронту і навіть на території росії.

Про це пише видання The Guardian, яке поспілкувалося з трьома бійцями цього батальйону.

Що відомо про батальйон "Братство"

Якщо станеться найгірше, 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній командир 39-річний Олексій добре знають, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про них. Вони є членами батальйону "Братство" — добровольчої групи українських спецназівців, які ведуть боротьбу з путіним за межею фронту війни в Україні і вглибині росії.

Як зазначається у публікації, їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території росії. Добровольці "Братства" мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами.

"Нам дуже легко перетинати російський кордон", — з посмішкою розповів один із учасників батальйону.

Робота "Братства" повинна залишатися секретною і незалежною насамперед через "нервовість" Заходу при думці про те, що Україна може завдати удару по території росії, про що свідчать дебати з приводу поставки Німеччиною танків Leopard 2 і відмова США та інших країн поставити винищувачі F16.

"Виходить, що росіяни можуть зайти на територію України, а українці не можуть зайти до росії", — говорить інший учасник формування на ім'я Олексій.

Які операції виконують бійці батальйону

Один із добровольців групи розповів про одну з останніх своїх операцій, яку назвав простою:

"Нашій групі потрібно було привезти на територію росії певну кількість вибухівки та залишити її у певному місці. Я не знаю, для чого і кому призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в росії готові допомогти українцям", — зазначив боєць.

Як пише The Guardian, "Братство" також здійснило операцію у районі Бєлгорода, де місяць тому вибухнуло кілька складів із боєприпасами.

"Після того, як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів….Це нервує російське командування", — говорять у "Братстві".

Учасники групи також розповіли, що отримали завдання "захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ" російських спецслужб.

"Він працював неподалік кордону з Україною, але на території росії. У нас був маршрут автомобіля цього російського офіцера, і ми вирішили влаштувати засідку", — розповідає Владислав.

Проте машина російського офіцера так і не прибула, тому місію довелося відкласти.

Їм потрібно було вийти із засідки, але вони зіткнулися з проблемою прорватися до України повз російські війська, зібрані на кордоні.

"Ми зустріли прикордонну заставу російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим", — розповів учасник групи.

У "Братстві" також зазначили, що їхні операції "фактично вдвічі безпечніші за ті, які проводять українські Збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося".

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що ймовірні подальші удари по території росії будуть "дедалі глибшими й глибшими". Однак він зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни.

Також Буданов раніше заявив, що Україна обов’язково поверне собі Кримський півострів. Це буде зроблено як дипломатичним, так і військовим шляхом, але без застосування сили точно не обійдеться.