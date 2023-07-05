На саміті НАТО оголосять такі зобов'язання, які не розчарують Україну, — Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Reuters/Kenzo Tribouillard

Рішення, які будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі, не розчарують Україну. Частина членів Альянсу готується надати гарантії безпеки Україні.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

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Гітанас Науседа прокоментував ситуацію навколо саміту НАТО, який пройде у столиці Литви Вільнюсі.

"Я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити", — заявив президент Литви.

Деталі від Науседи

Гітанас Науседа заявив, що частина країн-членів НАТО прибуде до Вільнюса із зобов’язаннями надати гарантії безпеки Україні.

Крім того, уже є домовленість про створення ради Україна-НАТО для посилення інтеграції України в Північноатлантичний альянс.

"Президент Зеленський — я сподіваюся, він приїде на саміт — отримає, можливо, не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато", — підкреслив литовський лідер.

Нагадаємо, що учора, 4 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.