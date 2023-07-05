На саміті НАТО оголосять такі зобов'язання, які не розчарують Україну, — Науседа
Рішення, які будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі, не розчарують Україну. Частина членів Альянсу готується надати гарантії безпеки Україні.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Що Україна почує на саміті НАТО
Гітанас Науседа прокоментував ситуацію навколо саміту НАТО, який пройде у столиці Литви Вільнюсі.
"Я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити", — заявив президент Литви.
Деталі від Науседи
Гітанас Науседа заявив, що частина країн-членів НАТО прибуде до Вільнюса із зобов’язаннями надати гарантії безпеки Україні.
Крім того, уже є домовленість про створення ради Україна-НАТО для посилення інтеграції України в Північноатлантичний альянс.
"Президент Зеленський — я сподіваюся, він приїде на саміт — отримає, можливо, не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато", — підкреслив литовський лідер.
Нагадаємо, що учора, 4 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.