Папа Франциск хотел поехать к путину, но Лавров отказал ему

Лавров отказал Папе Франциску во встрече с президентом рф

Год назад, еще в начале вторжения рф в Украину, Папа Франциск обратился к главе мид россии с предложением приехать в москву для переговоров. Однако у путина отказали, заявив, что сейчас не время.

Об этом Папа Римский рассказал во время одного из интервью.

Подробности

Так, 25 февраля Папа Римский отправился в российское посольство в Ватикане. Там он сообщил, что готов приехать в москву, если президент россии владимир путин даст ему окно для переговоров.

Однако на это глава мид россии Сергей Лавров ответил следующее: "Спасибо, но сейчас не время".

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", — сказал понтифик.

Напомним, глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Также недавно понтифик получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали".