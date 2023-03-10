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В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

10 марта 2023 11:02
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Папа Франциск хотел поехать к путину, но Лавров отказал ему
Лавров отказал Папе Франциску во встрече с президентом рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Год назад, еще в начале вторжения рф в Украину, Папа Франциск обратился к главе мид россии с предложением приехать в москву для переговоров. Однако у путина отказали, заявив, что сейчас не время.

Об этом Папа Римский рассказал во время одного из интервью.

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Так, 25 февраля Папа Римский отправился в российское посольство в Ватикане. Там он сообщил, что готов приехать в москву, если президент россии владимир путин даст ему окно для переговоров.

Однако на это глава мид россии Сергей Лавров ответил следующее: "Спасибо, но сейчас не время".

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", — сказал понтифик.

Напомним, глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Также недавно понтифик получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали".

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