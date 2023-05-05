На парламентском саммите в Турции подрались украинцы и россияне
В Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) подрались члены украинской и российской делегаций.
Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".
В повестку дня 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС был внесен вопрос подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ, сформированной после проведения в России парламентских выборов.
Президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.
Драка на заседании ПАЧЭС
Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.
Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.
Скуфл брок из между украинским и российским союзниками на заседании парламентской сессии Ассамблеи Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) в Туркийском capitalе Ankara— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023
Tensions boiled over after Russian interrupted Russian official's speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L
Драки продолжались в кулуарах
Позже уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более горячая потасовка. Видео этого события опубликовал народный депутат Украины Александр Мариковский.
Как видно из этих кадров, один из российских делегатов (депутат Госдумы Валерий Ставицкий) выхватил у нардепа украинский флаг и пытался его забрать в неизвестном направлении.
Мариковский тут же бросился отбивать флаг, попутно пытаясь ударить по лицу россиянина.
Разнимать делегатов пришлось сотрудникам охраны турецкого парламента.
ПАЧЭС и Россия
Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества была создана 26 февраля 1993 года. В декабре 2022 года Россию исключили из ПАЧЭС.
В ее состав теперь входят 12 стран:
- Албания,
- Азербайджан,
- Болгария,
- Армения,
- Греция,
- Грузия,
- Македония,
- Молдова,
- Румыния,
- Сербия,
- Турция,
- Украина.
На этой площадке страны Черноморского региона пробуют развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество на уровне парламентов.
Организация базируется в Стамбуле, но ее заседания проводятся поочередно в столицах стран-участниц.
Напомним, президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Киличдароглу идут нога в ногу.