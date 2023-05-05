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На парламентском саммите в Турции подрались украинцы и россияне

5 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На парламентском саммите в Турции подрались украинцы и россияне
Заседание ПАЧЭС в Турции было ярким. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) подрались члены украинской и российской делегаций.

Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

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В повестку дня 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС был внесен вопрос подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ, сформированной после проведения в России парламентских выборов.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

Драка на заседании ПАЧЭС

Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.

Драки продолжались в кулуарах

Позже уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более горячая потасовка. Видео этого события опубликовал народный депутат Украины Александр Мариковский.

Как видно из этих кадров, один из российских делегатов (депутат Госдумы Валерий Ставицкий) выхватил у нардепа украинский флаг и пытался его забрать в неизвестном направлении.

Мариковский тут же бросился отбивать флаг, попутно пытаясь ударить по лицу россиянина.

Разнимать делегатов пришлось сотрудникам охраны турецкого парламента.

ПАЧЭС и Россия

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества была создана 26 февраля 1993 года. В декабре 2022 года Россию исключили из ПАЧЭС.

В ее состав теперь входят 12 стран:

  • Албания,
  • Азербайджан,
  • Болгария,
  • Армения,
  • Греция,
  • Грузия,
  • Македония,
  • Молдова,
  • Румыния,
  • Сербия,
  • Турция,
  • Украина.

На этой площадке страны Черноморского региона пробуют развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество на уровне парламентов.

Организация базируется в Стамбуле, но ее заседания проводятся поочередно в столицах стран-участниц.

Напомним, президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Киличдароглу идут нога в ногу.

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