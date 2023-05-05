На парламентском саммите в Турции подрались украинцы и россияне

Заседание ПАЧЭС в Турции было ярким. Фото: Скриншот

В Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) подрались члены украинской и российской делегаций.

Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

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В повестку дня 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС был внесен вопрос подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ, сформированной после проведения в России парламентских выборов.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

Драка на заседании ПАЧЭС

Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.

Скуфл брок из между украинским и российским союзниками на заседании парламентской сессии Ассамблеи Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) в Туркийском capitalе Ankara



Tensions boiled over after Russian interrupted Russian official's speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

Драки продолжались в кулуарах

Позже уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более горячая потасовка. Видео этого события опубликовал народный депутат Украины Александр Мариковский.

Как видно из этих кадров, один из российских делегатов (депутат Госдумы Валерий Ставицкий) выхватил у нардепа украинский флаг и пытался его забрать в неизвестном направлении.

Мариковский тут же бросился отбивать флаг, попутно пытаясь ударить по лицу россиянина.

Разнимать делегатов пришлось сотрудникам охраны турецкого парламента.

ПАЧЭС и Россия

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества была создана 26 февраля 1993 года. В декабре 2022 года Россию исключили из ПАЧЭС.

В ее состав теперь входят 12 стран:

Албания,

Азербайджан,

Болгария,

Армения,

Греция,

Грузия,

Македония,

Молдова,

Румыния,

Сербия,

Турция,

Украина.

На этой площадке страны Черноморского региона пробуют развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество на уровне парламентов.

Организация базируется в Стамбуле, но ее заседания проводятся поочередно в столицах стран-участниц.

Напомним, президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Киличдароглу идут нога в ногу.