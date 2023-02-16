Правительство Норвегии согласовало программу многолетней поддержки Украины — что известно

На почти семь млрд евро: Норвегия согласовала программу поддержки Украины
Норвежские депутаты согласовали многолетнюю программу поддержки Украины на почти семь миллиардов евро. Ее назвали в честь лауреата Нобелевской премии мира Фритьоф Нансена.
Об этом сообщает издание Associated Press.
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Поддержка Украины
Так, сегодня, 16 февраля, Стортинг Норвегии объявил о многолетней программе поддержки Украины на 75 млрд норвежских крон — почти 7 млрд евро.
"Я очень доволен наличием такой широкой поддержки относительно этой программы для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва. Мы вместе осуждаем войну россии против Украины и поддерживаем легитимное право украинского народа защищаться", — заявил премьер страны Йонас Гар Стере.
Известно, что годовые взносы в рамках программы составят около 15 млрд крон (свыше 1,3 млрд евро). Помощь будет предоставляться на основе текущих потребностей Украины, оценку которых будут регулярно обновлять.
Кроме того, в дополнение к военной поддержке, средства будут направлены на гуманитарные нужды в Украине и соседних странах — в частности Молдове, в поддержку гражданской инфраструктуры и восстановления "когда это станет возможно".
Напомним, ранее мы писали, что в начале февраля Пакистан отправил Украине 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град".