Правительство Норвегии согласовало программу многолетней поддержки Украины — что известно

Парламент Норвегии

Норвежские депутаты согласовали многолетнюю программу поддержки Украины на почти семь миллиардов евро. Ее назвали в честь лауреата Нобелевской премии мира Фритьоф Нансена.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Поддержка Украины

Так, сегодня, 16 февраля, Стортинг Норвегии объявил о многолетней программе поддержки Украины на 75 млрд норвежских крон — почти 7 млрд евро.

"Я очень доволен наличием такой широкой поддержки относительно этой программы для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва. Мы вместе осуждаем войну россии против Украины и поддерживаем легитимное право украинского народа защищаться", — заявил премьер страны Йонас Гар Стере.

Известно, что годовые взносы в рамках программы составят около 15 млрд крон (свыше 1,3 млрд евро). Помощь будет предоставляться на основе текущих потребностей Украины, оценку которых будут регулярно обновлять.

Кроме того, в дополнение к военной поддержке, средства будут направлены на гуманитарные нужды в Украине и соседних странах — в частности Молдове, в поддержку гражданской инфраструктуры и восстановления "когда это станет возможно".

Напомним, ранее мы писали, что в начале февраля Пакистан отправил Украине 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град".