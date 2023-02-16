Уряд Норвегії погодив програму багаторічної підтримки України — що відомо

Парламент Норвегії

Норвезькі депутати погодили багаторічну програму щодо підтримки України на майже сім мільярдів євро. Її назвали на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Підтримка України

Так, сьогодні, 16 лютого, Стортинг Норвегії оголосив про багаторічну програму підтримки України на 75 млрд норвезьких крон — майже 7 млрд євро.

"Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися", — заявив прем’єр країни Йонас Гар Стьоре.

Відомо, що річні внески у межах програми складатимуть близько 15 млрд крон (понад 1,3 млрд євро). Допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно.

Окрім того, на додачу до військової підтримки, кошти спрямують на гуманітарні потреби в Україні та сусідніх країнах – зокрема Молдові, на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови "коли це стане можливо".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку лютого Пакистан відправив Україні 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".