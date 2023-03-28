В Херсонской области оккупанты ищут бывших участников АТО

Российский оккупант

Российские агрессоры разыскивают на оккупированной части Херсонской области бывших участников АТО и их родственников. Оккупантам необходимо отчитываться перед руководством о борьбе с проукраинским подпольем.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты ищут бывших участников АТО

"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно захваченных районах Херсонщины", — сообщают в Центре.

В частности, враг провел рейды в селах Скадовского на Каховского районах Херсонской области. Искали именно участников АТО и их родственников, ведь по мнению оккупантов только бывшие военные могут ненавидеть их.

В ЦНС отметили, что такие действия российских оккупантов не будут иметь успеха, поскольку большая часть населения оккупированных территорий работает на их освобождение. Категории и так называемых "ждунов" нет, ведь все хотят быть освобождены от агрессоров.

Напомним, в Херсонской области оккупанты пытают жителей, которые отказываются от российских паспортов.

Темпы выдачи российских паспортов слишком низки, и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсона россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания — мужчинам одевали мешок и бросали в окопы.