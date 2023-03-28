Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow На Херсонщині окупанти шукають колишніх учасників АТО arrow

На Херсонщині окупанти шукають колишніх учасників АТО

28 березня 2023 20:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російський окупант
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські агресори розкушують на окупованій частині Херсонської області колишніх учасників АТО та їхніх родичів. Окупантам необхідно звітувати перед керівництвом про боротьбу з проукраїнським підпіллям.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти шукають колишніх учасників АТО

"Російській окупаційній адміністрації необхідно звітувати про боротьбу з підпіллям, відтак росіяни вирішили шукати колишніх учасників АТО на тимчасово захоплених районах Херсонщини", — повідомляють у Центрі.

Зокрема, ворог провів рейди в селах Скадовського на Каховського районах Херсонської області. Шукали саме учасників АТО та їхніх родичів, адже на думку окупантів лише колишні військові можуть ненавидіти їх.

У ЦНС зазначили, що такі дії російських окупантів не будуть мати успіху, оскільки більша частина населення окупованих територій працює на їхнє звільнення. Категорії та званих "ждунів" немає, адже всі хочуть бути звільненими від агресорів.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти катують жителів, які відмовляються від російських паспортів.

Темпи видачі російських паспортів занадто низькі, й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарання — чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:13 Українським переселенцям виплачують допомогу шість організацій, деякі до $1 тис.

21:12 В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

21:11 Народний синоптик розповів, в яких областях України завтра сніжитиме

Ексклюзив

20:43Неймовірний снігопад у Києві: вечірнє місто очима фотографа Новини.LIVE

20:40 У росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

20:07 Зінченко отримає у напарники зірку Ла Ліги: "Арсенал" готує топтрансфер

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

20:00 У Португалії чоловік з ножем увірвався в ісламський центр, є загиблі

19:58 Суд країни-терориста зняв арешт з майна подруги Олі Полякової

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Актуальне по темі

None 28 Березень 14:48

Українським переселенцям виплачують допомогу шість організацій, деякі до $1 тис.

None 28 Березень 21:12

В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

None 28 Березень 20:55

Народний синоптик розповів, в яких областях України завтра сніжитиме

None 28 Березень 21:06

Неймовірний снігопад у Києві: вечірнє місто очима фотографа Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB