На Херсонщині окупанти шукають колишніх учасників АТО

Російський окупант

Російські агресори розкушують на окупованій частині Херсонської області колишніх учасників АТО та їхніх родичів. Окупантам необхідно звітувати перед керівництвом про боротьбу з проукраїнським підпіллям.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти шукають колишніх учасників АТО

"Російській окупаційній адміністрації необхідно звітувати про боротьбу з підпіллям, відтак росіяни вирішили шукати колишніх учасників АТО на тимчасово захоплених районах Херсонщини", — повідомляють у Центрі.

Зокрема, ворог провів рейди в селах Скадовського на Каховського районах Херсонської області. Шукали саме учасників АТО та їхніх родичів, адже на думку окупантів лише колишні військові можуть ненавидіти їх.

У ЦНС зазначили, що такі дії російських окупантів не будуть мати успіху, оскільки більша частина населення окупованих територій працює на їхнє звільнення. Категорії та званих "ждунів" немає, адже всі хочуть бути звільненими від агресорів.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти катують жителів, які відмовляються від російських паспортів.

Темпи видачі російських паспортів занадто низькі, й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарання — чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.