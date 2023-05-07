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На какие льготы в Украине могут рассчитывать дети военных

7 мая 2023 23:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На какие льготы в Украине могут рассчитывать дети военных
Дети военных могут рассчитывать на льготы от государства. Фото: UNICEF
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На сегодняшний день на законодательном уровне были установлены льготы для участников боевых действий и членов их семей. Дети военных могут рассчитывать на определенные привилегии от государства.

Так, дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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По данным Минобразования, в этом году количество желающих поступить в вузы Украины вырастет на полпроцента. Это примерно 229 тысяч человек. В колледжи и профессиональные технические училища поступит немногим больше — примерно 381 тысяча абитуриентов.

У детей УБД, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, есть право на льготы. Они действуют до окончания учебы или до достижения 23 лет. Если студента отчислят, льготы действовать не будут.

Помощь детям военных

  • полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ в интернет;
  • бесплатное проживание в общежитии;
  • бесплатное питание в школах получают те дети, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен;
  • детям, родители которых имеют удостоверение УБД, льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.

Льготы для семьи военных: что предусмотрено государством

  • Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий. По месту жительства семей участников боевых действий детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
  • Что касается образовательных льгот, то дети таких категорий лиц имеют право на перевод на бюджетную форму обучения в случае получения высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме. Дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Если у детей нет задолженности, они имеют право на социальную стипендию.
  • Законодательство предусмотрело коммунальные льготы для членов семьи.

Документы для получения льгот

  • удостоверение УБД;
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);
  • свидетельство о смерти УБД, если он погиб;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
  • справка о регистрации места жительства.
  • на коммуналку: участник боевых действий должен предоставить справку о составе своей семьи, на основании которой будут зачислены льготы.

Скидка на коммунальные услуги для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Скидка предоставляется не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Семья УБД может рассчитывать на льготы по коммуналке. Фото: УНИАН

Заметим, участник боевых действий (УБД) — это военный или доброволец территориальной обороны, принимавший непосредственное участие в боевых действиях.

Количество граждан, на которых направлена поддержка Министерства ветеранов, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 млн до 5 млн человек.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда украинские граждане начнут получать более достойные пенсии. В ведомстве большие надежды возлагают реформу, которая позволит приблизиться к нормам Европейского Союза и гарантировать обеспеченное будущее украинцев.

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