На какие льготы в Украине могут рассчитывать дети военных

Дети военных могут рассчитывать на льготы от государства. Фото: UNICEF

На сегодняшний день на законодательном уровне были установлены льготы для участников боевых действий и членов их семей. Дети военных могут рассчитывать на определенные привилегии от государства.

Так, дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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По данным Минобразования, в этом году количество желающих поступить в вузы Украины вырастет на полпроцента. Это примерно 229 тысяч человек. В колледжи и профессиональные технические училища поступит немногим больше — примерно 381 тысяча абитуриентов.

У детей УБД, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, есть право на льготы. Они действуют до окончания учебы или до достижения 23 лет. Если студента отчислят, льготы действовать не будут.

Помощь детям военных

полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ в интернет;

бесплатное проживание в общежитии;

бесплатное питание в школах получают те дети, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен;

детям, родители которых имеют удостоверение УБД, льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.

Льготы для семьи военных: что предусмотрено государством

Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий . По месту жительства семей участников боевых действий детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

. По месту жительства семей участников боевых действий детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях. Что касается образовательных льгот, то дети таких категорий лиц имеют право на перевод на бюджетную форму обучения в случае получения высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме. Дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Если у детей нет задолженности, они имеют право на социальную стипендию.

в случае получения высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме. Дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Если у детей нет задолженности, они имеют право на социальную стипендию. Законодательство предусмотрело коммунальные льготы для членов семьи.

Документы для получения льгот

удостоверение УБД;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);

свидетельство о смерти УБД, если он погиб;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справка о регистрации места жительства.

на коммуналку: участник боевых действий должен предоставить справку о составе своей семьи, на основании которой будут зачислены льготы.

Скидка на коммунальные услуги для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Скидка предоставляется не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Семья УБД может рассчитывать на льготы по коммуналке. Фото: УНИАН

Заметим, участник боевых действий (УБД) — это военный или доброволец территориальной обороны, принимавший непосредственное участие в боевых действиях.

Количество граждан, на которых направлена поддержка Министерства ветеранов, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 млн до 5 млн человек.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда украинские граждане начнут получать более достойные пенсии. В ведомстве большие надежды возлагают реформу, которая позволит приблизиться к нормам Европейского Союза и гарантировать обеспеченное будущее украинцев.