На какие льготы в Украине могут рассчитывать дети военных
На сегодняшний день на законодательном уровне были установлены льготы для участников боевых действий и членов их семей. Дети военных могут рассчитывать на определенные привилегии от государства.
Так, дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Льготы для детей военных: кто и какую помощь получит
По данным Минобразования, в этом году количество желающих поступить в вузы Украины вырастет на полпроцента. Это примерно 229 тысяч человек. В колледжи и профессиональные технические училища поступит немногим больше — примерно 381 тысяча абитуриентов.
У детей УБД, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, есть право на льготы. Они действуют до окончания учебы или до достижения 23 лет. Если студента отчислят, льготы действовать не будут.
Помощь детям военных
- полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ в интернет;
- бесплатное проживание в общежитии;
- бесплатное питание в школах получают те дети, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен;
- детям, родители которых имеют удостоверение УБД, льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.
Льготы для семьи военных: что предусмотрено государством
- Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий. По месту жительства семей участников боевых действий детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
- Что касается образовательных льгот, то дети таких категорий лиц имеют право на перевод на бюджетную форму обучения в случае получения высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме. Дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Если у детей нет задолженности, они имеют право на социальную стипендию.
- Законодательство предусмотрело коммунальные льготы для членов семьи.
Документы для получения льгот
- удостоверение УБД;
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);
- свидетельство о смерти УБД, если он погиб;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
- справка о регистрации места жительства.
- на коммуналку: участник боевых действий должен предоставить справку о составе своей семьи, на основании которой будут зачислены льготы.
Скидка на коммунальные услуги для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Скидка предоставляется не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.
Заметим, участник боевых действий (УБД) — это военный или доброволец территориальной обороны, принимавший непосредственное участие в боевых действиях.
Количество граждан, на которых направлена поддержка Министерства ветеранов, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 млн до 5 млн человек.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда украинские граждане начнут получать более достойные пенсии. В ведомстве большие надежды возлагают реформу, которая позволит приблизиться к нормам Европейского Союза и гарантировать обеспеченное будущее украинцев.