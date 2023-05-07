На які пільги в Україні можуть розраховувати діти військових

Діти військових можуть розраховувати на пільги від держави. Фото: UNICEF

На сьогодні на законодавчому рівні були встановлені пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей. Діти учасників бойових дій можуть розраховувати на певні привілеї від держави.

Так, діти учасників бойових дій отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

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За даними Міносвіти, цьогоріч кількість охочих вступити до ВНЗ України зросте на пів відсотка. Це приблизно 229 тисяч людей. До коледжів і професійних технічних училищ вступить не набагато більше — приблизно 381 тисяча абітурієнтів.

У дітей УБД, які навчаються за денною формою в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, є право на отримання пільги. Вони діють до закінчення навчання, або до досягнення 23 років. Якщо студента відрахують, пільги діяти не будуть.

Допомога дітям військових

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для отримання освіти;

соціальні стипендії;

безплатне забезпечення підручниками;

безплатний доступ до інтернету;

безплатне проживання в гуртожитку;

безплатне харчування в школах отримують ті діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон;

дітям, батьки яких мають посвідчення УБД, пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради.

Пільги для родини військових: що передбачено від держави

Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачені пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій . Більше того, за місцем проживання сімей учасників бойових дій їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

. Більше того, за місцем проживання сімей учасників бойових дій їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах. Що стосується освітніх пільг, то діти таких категорій осіб мають право на переведення на бюджетну форму навчання в разі здобуття вищої, професійно-технічну та фахової предвищої освіти на денній формі. Діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках. Якщо у дітей відсутня заборгованість, вони мають право на соціальну стипендію.

в разі здобуття вищої, професійно-технічну та фахової предвищої освіти на денній формі. Діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках. Якщо у дітей відсутня заборгованість, вони мають право на соціальну стипендію. Законодавство країни передбачило комунальні пільги для членів сім’ї.

Документи для отримання пільг

посвідчення УБД;

посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є);

посвідчення про смерть УБД, якщо він загинув;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи;

довідка про реєстрацію місця проживання.

на комуналку: учасник бойових дій має подати довідку про склад своєї сім’ї, на підставі якої будуть зараховані пільги.

Знижка на комунальні послуги для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Родина УБД може розраховувати на пільги з комуналки. Фото: УНІАН

Зауважимо, учасник бойових дій (УБД) — це військовий або доброволець територіальної оборони, який брав безпосередню участь у бойових діях.

Кількість громадян, на яких спрямована підтримка Міністерства ветеранів, після війни може збільшитись у чотири рази, з 1,2 млн до 5 млн осіб.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, коли українські громадяни почнуть отримувати більш гідні пенсії. У відомстві великі надії покладають на реформу, яка дозволить наблизитися до норм Європейського Союзу та гарантувати забезпечене майбутнє українців.