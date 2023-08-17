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На чьей стороне Китай: Кулеба разъяснил позицию Пекина по поводу войны

17 августа 2023 13:18
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На чьей стороне Китай: Кулеба разъяснил позицию Пекина по поводу войны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Иллюстративное фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Китай пока не имеет четкой позиции по поводу войны в Украине. Однако, по словам Дмитрия Кулебы, со стороны КНР нет угрозы национальным интересам Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины заявил в эфире 1+1.

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Что известно о позиции Китая по войне в Украине

Как известно, КНР с начала полномасштабного вторжения заявляет о нейтралитете. В то же время Китай укрепляет связи с РФ.

Так, КНР поддерживает государство-террориста на международной арене. Представители Китая проголосовали против исключения России из Совета ООН по правам человека. К тому же Китай рассматривает войну в Украине, как путь для перестановки сил в свою пользу.

Через полтора года полномасштабного вторжения Китай предложил мирный план разрешения войны. По оценкам экспертов, документ из 12 пунктов является частью попыток Пекина стать мирным посредником.

В одном из пунктов Китай осудил помощь западных партнеров Украины. В то же время, КНР призывает государство-террориста отказаться от угроз ядерным оружием.

"Китай был, есть и будет ближе к позиции Китая.   Но пока Китай не делает ничего такого, что бы представляло критическую угрозу национальным интересам Украины" , — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, Дания призовет Пекин занять четкую позицию по отношению к Украине: "Китай должен говорить".

Также стало известно, что Китай упразднил запрет на путешествия для США и Японии.

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