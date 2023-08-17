На чиєму боці Китай: Кулеба роз'яснив позицію Пекіна щодо війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ілюстративне фото: АрміяInform

Китай наразі не має чіткої позиції щодо війни в Україні. Однак, за словами Дмитра Кулеби з боку КНР немає загрози національним інтересам України.

Про це міністр закордонних справ України заявив у етері 1+1.

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Як відомо КНР від початку повномасштабного вторгнення заявляє про нейтралітет. Водночас Китай зміцнює зв’язки з РФ.

Так, КНР підтримує державу-терориста на міжнародній арені. Представники Китаю проголосували проти виключення Росії з Ради ООН з прав людини. До того ж Китай розглядає війну в Україні, як шлях для перестановки сил на свою користь.

Через півтора року повномасштабного вторгнення Китай запропонував мирний план вирішення війни. За оцінками експертів, документ із 12 пунктів є частиною спроб Пекіна стати мирним посередником.

У одному з пунктів Китай засудив допомогу західних партнерів Україні. Водночас КНР закликає державу-терориста відмовитись від погроз ядерною зброєю.

"Китай був, є і буде ближчим до позиції Китаю. Але поки що Китай не робить нічого такого, що б становило критичну загрозу національним інтересам України", — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Данія закличе Пекін зайняти чітку позицію щодо України: "Китай повинен говорити".

Також стало відомо, що Китай скасував заборону на подорожі для США та Японії.