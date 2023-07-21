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МИД вызвало посла Кыргызстана: помогали РФ в обходе санкций

21 июля 2023 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
МИД вызвало посла Кыргызстана: помогали РФ в обходе санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи руководства Украины с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова, чтобы он дал объяснение информации о помощи РФ в обходе санкций. Так, по источникам МИД, состоялись поставки через Кыргызстан в Россию "продукции двойного назначения" и компонентов для изготовления оружия.

Об этом МИД сообщает на своем сайте.

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Комментарий МИД

"20 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов с целью получения пояснений относительно информации об использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России, в частности, поставки продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия", — отметили в ведомстве.

Послу напомнили, что Кыргызская Республика является членом мирового сообщества, поэтому должна ответственно относиться к соблюдению международных санкций в отношении России.

"Реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины", — добавили в МИД.

Напомним, что Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения по России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.

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