МЗС викликало посла Киргизстану: допомагали РФ в обході санкцій
Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова, щоб він дав пояснення щодо інформації про допомогу РФ в обході санкцій. Так, за джерелами МЗС, відбулося постачання через Киргизстан до Росії "продукції подвійного призначення" та компонентів для виготовлення зброї.
Про це МЗС повідомляє на своєму сайті.
Коментар МЗС
"20 липня до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов з метою отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії, зокрема постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї", — зазначили в відомстві.
Послу нагадали, що Киргизька Республіка є членом світової спільноти, тому повинна відповідально ставитися до дотримання міжнародних санкцій щодо Росії.
"Реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України", — додали в МЗС.
Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.