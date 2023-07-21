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МЗС викликало посла Киргизстану: допомагали РФ в обході санкцій

21 липня 2023 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
МЗС викликало посла Киргизстану: допомагали РФ в обході санкцій
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі керівництва України з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова, щоб він дав пояснення щодо інформації про допомогу РФ в обході санкцій. Так, за джерелами МЗС, відбулося постачання через Киргизстан до Росії "продукції подвійного призначення" та компонентів для виготовлення зброї.

Про це МЗС повідомляє на своєму сайті.

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Коментар МЗС

"20 липня до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов з метою отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії, зокрема постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї", — зазначили в відомстві. 

Послу нагадали, що Киргизька Республіка є членом світової спільноти, тому повинна відповідально ставитися до дотримання міжнародних санкцій щодо Росії.

"Реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України", — додали в МЗС.

Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.

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