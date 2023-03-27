МИД Украины просит ООН не давать "незбалансированные" оценки по делу УПЦ МП

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Министерство иностранных дел Украины выразило свое недовольство относительно выводов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое отметило, что обыски в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата могут носить "дискриминационный характер".

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

"Недавно Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в отчете о правах человека в Украине отметило, что обыски в помещениях УПЦ МП могут носить "дискриминационный характер", — написал Николенко.

По словам Николенко, Украина — это демократическое государство, где гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность, призываем УВКПЧ воздерживаться от необъективных политических оценок и базировать свои отчеты на фактах".

В связи с этим украинский МИД призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека к сбалансированному подходу и отталкиваться от фактов в своих докладах. Отмечают, что Украина является демократическим государством, которое гарантирует свободу вероисповедания, но эта свобода не допускает деятельности, подрывающей национальную безопасность страны.

Напомним, что правоохранители Тернопольщины открыли уголовное производство по фактам подделки документов и повреждения объекта культурного наследия — Николаевского собора XVI-XVII века в Кременце, которым безвозмездно пользуется религиозная община "Приход Святителя Николая" Свято-Николаевского собора УПЦ МП.