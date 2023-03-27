МЗС України просить ООН не давати "незбалансовані" оцінки у справі УПЦ МП
Міністерство закордонних справ України висловило своє невдоволення щодо висновків Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке наголосило, що обшуки у будівлях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати "дискримінаційний характер".
Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у Facebook .
-
Ані Лорак почали ненавидіти в росії: перший за рік війни концерт співачки раптово скасували
-
За пів року у світі різко зріс інтерес до сексуальної експлуатації українських біженців
-
У Львові СБУ затримала жінку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ
-
В Україні конфісковуватимуть "неефективні" землі для передачі ветеранам
-
На Одещині відремонтують автошляхи з високою інтенсивністю руху
-
Аліна Гросу розповіла, чому пропала з соцмереж та скільки витрачає в місяць на життя у США
-
Спортсмени Київської області здобули 306 нагород за два місяці
-
У рф застрелився командир десантників Дмитро Лисицький: що відомо
-
Дружина Павліка з синцями під очима розповіла про самопочуття після пластичних операцій: фото
-
Як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон
"Нещодавно Управління Верховного комісара ООН з прав людини у звіті про права людини в Україні зазначило, що обшуки у приміщеннях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер", — написав Ніколенко
За словами Ніколенка, Україна — це демократична держава, де гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не є тотожною праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, закликаємо УВКПЛ утримуватися від необ'єктивних політичних оцінок та базувати свої звіти на фактах".
У зв'язку з цим українське МЗС закликало Управління Верховного комісара ООН з прав людини до збалансованого підходу та відштовхуватися від фактів у своїх доповідях. Зазначають, що Україна є демократичною державою, яка гарантує свободу віросповідання, але ця свобода не допускає діяльності, яка б підривала національну безпеку країни.
Нагадаємо, що правоохоронці Тернопілля відкрили кримінальне провадження за фактами підробки документів та пошкодження об'єкта культурної спадщини — Миколаївського собору XVI-XVII століття у Кременці, яким безоплатно користується релігійна громада "Прихід Святителя Миколая" Свято-Миколаївського собору УПЦ МП.