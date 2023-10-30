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МИД России подтвердил расторжение соглашения о безвизе с Украиной

30 октября 2023 19:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
МИД России подтвердил расторжение соглашения о безвизе с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия безвизового режима между Россией и Украиной. Соглашение было подписано в начале 1997 года. 

Об этом сообщает МИД России.

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В официальной записке уточняется, что начиная с начала 2023 года, упомянутый документ больше не действителен.

Однако, согласно новому указу, выпущенному президентом России Владимиром Путиным, украинцы все равно могут пересекать границу России без визы. При этом, если въезд происходит из других государств, доступно только два контрольно-пропускных пункта.

МИД РФ
Сообщение МИД России. Фото: скриншот

Напомним, что Украина планирует приостановить безвиз с Израилем. В министерстве иностранных дел уже прокомментировали это.

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