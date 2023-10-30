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МЗС Росії підтвердило розірвання угоди про безвіз з Україною

30 жовтня 2023 19:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
МЗС Росії підтвердило розірвання угоди про безвіз з Україною
Глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про припинення безвізового режиму між Росією та Україною. Угода була підписана на початку 1997 року.

Про це повідомляє МЗС Росії.

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В офіційній записці уточнюється, що, починаючи з початку 2023 року, згаданий документ більше не дійсний.

Проте, згідно з новим указом, випущеним президентом Росії Володимиром Путіним, українці все одно можуть перетинати кордон Росії без візи. При цьому, якщо в'їзд відбувається з інших держав, доступно лише два контрольно-пропускні пункти.

МЗС РФ
Повідомлення МЗС Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У міністерстві закордонних справ уже прокоментували це.

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