МЗС Росії підтвердило розірвання угоди про безвіз з Україною
30 жовтня 2023 19:38
Глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
Міністерство закордонних справ Росії оголосило про припинення безвізового режиму між Росією та Україною. Угода була підписана на початку 1997 року.
Про це повідомляє МЗС Росії.
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В офіційній записці уточнюється, що, починаючи з початку 2023 року, згаданий документ більше не дійсний.
Проте, згідно з новим указом, випущеним президентом Росії Володимиром Путіним, українці все одно можуть перетинати кордон Росії без візи. При цьому, якщо в'їзд відбувається з інших держав, доступно лише два контрольно-пропускні пункти.
Нагадаємо, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У міністерстві закордонних справ уже прокоментували це.
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