МЗС Росії підтвердило розірвання угоди про безвіз з Україною

Глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про припинення безвізового режиму між Росією та Україною. Угода була підписана на початку 1997 року.

Про це повідомляє МЗС Росії.

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Припинення безвізу між Росією та Україною

В офіційній записці уточнюється, що, починаючи з початку 2023 року, згаданий документ більше не дійсний.

Проте, згідно з новим указом, випущеним президентом Росії Володимиром Путіним, українці все одно можуть перетинати кордон Росії без візи. При цьому, якщо в'їзд відбувається з інших держав, доступно лише два контрольно-пропускні пункти.

Повідомлення МЗС Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У міністерстві закордонних справ уже прокоментували це.