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МИД Польши требует извинений от Зеленского за Волынскую трагедию: посольство отреагировало

20 мая 2023 18:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
МИД Польши требует извинений от Зеленского за Волынскую трагедию: посольство отреагировало
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч. Фото: PAP/Paweł Supernak
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В МИД Польши заявили, что Украина должна извиниться за Волынскую трагедию. А президент Владимир Зеленский должен взять еще большую ответственность. Украинский посол отреагировал.

Об этом заявил спикер польского внешнеполитического ведомства Василий Зварыч на своей Facebook-странице.

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Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины, который во время интервью заявил, что Украина не извинилась за Волынскую трагедию, а Владимир Зеленский должен взять за это преступление большую ответственность.

"Любые попытки навязать Президенту Украины или Украине то, что мы должны делать в отношении нашего общего прошлого, неприемлемы и досадны. Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях , особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа", — отметил Зварыч.

Кроме того, известная формула подлинного примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи наших Церквей, понимая ход истории и всю нравственно-христианскую сущность наших взаимоотношений, звучит так: "прощаем и просим прощения", говорит Зварыч.

За что должен извиниться Зеленский

Отметим, что Лукаш Ясина во время интервью заявил, что с украинской стороны все еще есть "мало понимания", насколько эта тема важна для поляков. Он отметил, что возможно мало понимания этой темы есть и со стороны Президента Зеленского.

Также он заявил, что Украина не приносила извинений за Волынское преступление, поэтому Зеленский "должен взять большую ответственность. Он отметил, что форма извинения должна звучать так: "Прошу прощения, просим прощения".

Напомним, 80-я годовщина Волынской трагедии будет отмечаться 11 июля в Польше.

Ранее мы писали, что Польша передала Украине почти все боевые самолеты МиГ-29, которые были на вооружении. А вот F-16, которые хочет получить от западных партнеров Украины, в Польше очень мало, поэтому она не может поделиться с Вооруженными силами Украины.

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