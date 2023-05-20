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МЗС Польщі вимагає вибачень від Зеленського за Волинську трагедію: посольство відреагувало

20 травня 2023 18:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
МЗС Польщі вимагає вибачень від Зеленського за Волинську трагедію: посольство відреагувало
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Зварич. Фото: PAP/Paweł Supernak
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У МЗС Польщі заявили, що Україна  має вибачитися за Волинську трагедію. А Президент Володимир Зеленський має взяти ще більшу відповідальність. Український посол відреагував.

Про це заявив речник польського зовнішньополітичного відомства Василь Зварич на своїй Facebook-сторінці.

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Що сказали в українському посольстві

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав "неприйнятними і прикрими" слова речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни, який під час інтервʼю заявив, що Україна не вибачилась за Волинську трагедію, а Володимир Зеленський має взяти за цей злочин більшу відповідальність.

"Будь-які спроби нав'язати Президенту України чи Україні те, що ми повинні робити стосовно нашого спільного минулого, є неприйнятними і прикрими. Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу", — зазначив Зварич.

Крім того, відома формула справжнього примирення в українсько-польських відносинах, яку взяли за основу ієрархи наших Церков, розуміючи перебіг історії і всю морально-християнську сутність наших взаємин, звучить так: "прощаємо і просимо пробачення", каже Зварич. 

За що повинен вибачитись Зеленський

Зазначимо, що Лукаш Ясіна під час інтервʼю заявив, що з українського боку все ще є "мало розуміння", наскільки ця тема є важливою для поляків. Він зауважив, що, можливо, мало розуміння цієї теми є і з боку Президента Зеленського.

Також він заявив, що Україна не приносила вибачень за Волинський злочин, то му Зеленський "має взяти більшу відповідальність. Він зауважив, що форма вибачення має звучати так: "Перепрошую і прошу, просимо вибачення".

Нагадаємо, 80-та річниця Волинської трагедії відзначатиметься 11 липня в Польщі.

Раніше ми писали, що Польща передала Україні майже усі бойові літаки МіГ-29, які мала на озброєнні. А от F-16, які хоче отримати від західних партнерів Україна, у Польщі дуже мало, тому вона не може поділитися ними із Збройними силами України.

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