Музей Майдана: комитет ВР поддержал упрощение строительства
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 14166. Он касается проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства. В частности, речь идет о снятии запрета на размещение этого объекта в пределах "красных линий" аллеи Героев Небесной сотни в Киеве.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу парламента.
"В случае принятия закона соответствующие ограничения, предусмотренные Законом Украины "Об автомобильных дорогах", не будут применяться к размещению объектов мемориально-музейного комплекса", — говорится в сообщении.
Речь идет о запрете строить на границе улицы, отделяющей дорожное пространство от застройки.
Также предлагается ослабить правила, связанные с расположенными рядом историческими зданиями. Сейчас из-за них действует много ограничений, которые усложняют проектирование и строительство. В случае принятия закона часть этих норм временно не будут применять.
Параметры будущего музея, в частности его высоту, планируют определять на основе уже выбранного проекта, который победил в международном архитектурном конкурсе. Это должно упростить согласование документации.
Законопроект уже поддержали Министерство развития общин и территорий и Министерство культуры.
Если Верховная Рада проголосует "за", это позволит значительно быстрее начать или продолжить строительство мемориала и музея на месте событий Революции Достоинства.
Каким должен быть Музей Революции Достоинства
Музей Революции Достоинства — это будущий национальный мемориально-музейный комплекс в Киеве, который посвятят событиям Революции Достоинства 2013-2014 годов и памяти Героев Небесной Сотни.
Его планируют разместить в самом центре столицы — на аллее Героев Небесной сотни, рядом с Майданом Независимости. Именно здесь происходили ключевые события Революции Достоинства, и здесь погибли ее участники. Поэтому будущий комплекс должен стать частью мемориального пространства, которое уже существует в центре Киева.
Проект предусматривает создание не только здания музея, а целого мемориально-образовательного комплекса.
В нем планируют:
- музейную экспозицию о событиях Майдана;
- мемориальное пространство в честь погибших;
- образовательный центр для лекций, выставок и исследований;
- открытое общественное пространство для посетителей и памятных мероприятий.
Почему строительство затянулось
Реализация проекта длится уже несколько лет и задерживается из-за сложных юридических и градостроительных ограничений. В частности, речь идет о правилах застройки в исторической части Киева и согласовании границ охранных зон.
