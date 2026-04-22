Музей Майдана: комитет ВР поддержал упрощение строительства

Дата публикации 22 апреля 2026 16:44
Аллея Героев Небесной сотни. Фото: Новини.LIVE

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 14166. Он касается проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства. В частности, речь идет о снятии запрета на размещение этого объекта в пределах "красных линий" аллеи Героев Небесной сотни в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу парламента.

Рада может ослабить ограничения по строительству рядом с историческими зданиями

"В случае принятия закона соответствующие ограничения, предусмотренные Законом Украины "Об автомобильных дорогах", не будут применяться к размещению объектов мемориально-музейного комплекса", — говорится в сообщении.

Речь идет о запрете строить на границе улицы, отделяющей дорожное пространство от застройки.

Также предлагается ослабить правила, связанные с расположенными рядом историческими зданиями. Сейчас из-за них действует много ограничений, которые усложняют проектирование и строительство. В случае принятия закона часть этих норм временно не будут применять.

Читайте также:

Параметры будущего музея, в частности его высоту, планируют определять на основе уже выбранного проекта, который победил в международном архитектурном конкурсе. Это должно упростить согласование документации.

Законопроект уже поддержали Министерство развития общин и территорий и Министерство культуры.

Если Верховная Рада проголосует "за", это позволит значительно быстрее начать или продолжить строительство мемориала и музея на месте событий Революции Достоинства.

Каким должен быть Музей Революции Достоинства

Музей Революции Достоинства — это будущий национальный мемориально-музейный комплекс в Киеве, который посвятят событиям Революции Достоинства 2013-2014 годов и памяти Героев Небесной Сотни.

Его планируют разместить в самом центре столицы — на аллее Героев Небесной сотни, рядом с Майданом Независимости. Именно здесь происходили ключевые события Революции Достоинства, и здесь погибли ее участники. Поэтому будущий комплекс должен стать частью мемориального пространства, которое уже существует в центре Киева.

Проект предусматривает создание не только здания музея, а целого мемориально-образовательного комплекса.

В нем планируют:

  • музейную экспозицию о событиях Майдана;
  • мемориальное пространство в честь погибших;
  • образовательный центр для лекций, выставок и исследований;
  • открытое общественное пространство для посетителей и памятных мероприятий.

Почему строительство затянулось

Реализация проекта длится уже несколько лет и задерживается из-за сложных юридических и градостроительных ограничений. В частности, речь идет о правилах застройки в исторической части Киева и согласовании границ охранных зон.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве проводят реконструкцию второй платформы центрального вокзала. Ожидается , что там должна появиться первая в Украине безбарьерная платформа, которая будет отвечать современным стандартам инклюзивности. Ведь многие объекты на вокзале имеют слишком крутой угол наклона, из-за чего почти невозможно по ним проехать.

Также происходит активное восстановление жилых домов в Буче Киевской области, которые были повреждены российскими оккупантами. В основном — это капремонты и частичные разрушения. Полностью уничтоженных "с нуля" объектов в громаде было немного.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
