Музей Майдану: комітет ВР підтримав спрощення будівництва

Алея Героїв Небесної сотні. Фото: Новини.LIVE

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 14166. Він стосується проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності. Зокрема, йдеться про зняття заборони на розміщення цього об’єкта в межах "червоних ліній" алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу парламенту.

Рада може послабити обмеження щодо будівництва поруч із історичними будівлями

"У разі ухвалення закону відповідні обмеження, передбачені Законом України "Про автомобільні дороги", не застосовуватимуться до розміщення об’єктів меморіально-музейного комплексу", — йдеться в повідомленні.

Йдеться про заборону будувати на межі вулиці, що відділяє дорожній простір від забудови.

Також пропонується послабити правила, пов’язані з розташованими поруч історичними будівлями. Зараз через них діє багато обмежень, які ускладнюють проєктування і будівництво. У разі ухвалення закону частину цих норм тимчасово не застосовуватимуть.

Читайте також:

Параметри майбутнього музею, зокрема його висоту, планують визначати на основі вже обраного проєкту, який переміг у міжнародному архітектурному конкурсі. Це має спростити погодження документації.

Законопроєкт уже підтримали Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство культури.

Якщо Верховна Рада проголосує "за", це дозволить значно швидше розпочати або продовжити будівництво меморіалу та музею на місці подій Революції Гідності.

Яким має бути Музей Революції Гідності

Музей Революції Гідності — це майбутній національний меморіально-музейний комплекс у Києві, який присвятять подіям Революції Гідності 2013–2014 років та пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Його планують розмістити в самому центрі столиці — на алеї Героїв Небесної сотні, поруч із Майданом Незалежності. Саме тут відбувалися ключові події Революції Гідності, і тут загинули її учасники. Тому майбутній комплекс має стати частиною меморіального простору, який уже існує в центрі Києва.

Проєкт передбачає створення не лише будівлі музею, а цілого меморіально-освітнього комплексу.

У ньому планують:

музейну експозицію про події Майдану;

меморіальний простір на честь загиблих;

освітній центр для лекцій, виставок і досліджень;

відкритий громадський простір для відвідувачів і пам’ятних заходів.

Чому будівництво затягнулося

Реалізація проєкту триває вже кілька років і затримується через складні юридичні та містобудівні обмеження. Зокрема, йдеться про правила забудови в історичній частині Києва та узгодження меж охоронних зон.

