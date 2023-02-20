В Киеве перекрыты дороги, СМИ заговорили о визите Байдена

Возможный визит Байдена в Киев и масштабная воздушная тревога. Что происходит в столице
По состоянию на 11 утра понедельника, 20 февраля, дороги в центре Киева открыты после масштабного перекрытия всего за 2 часа до этого. На некоторых центральных улицах и перекрестках видны машины патрульной полиции. На улице Мечникова также был заметен кортеж в направлении центра, но проезжая часть улицы была открыта для проезда, передают Новини.LIVE.
Однако до сих пор перекрыты улицы в районе Министерства иностранных дел на площади Михайловской. Данная площадь перекрыта для транспорта, дежурят полицейские. Снимать фото и видео там запрещено, как и у посольства США.
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Напомним, утром в столице было перекрыто движение по центру города. В частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту. Также жители Киева сообщают об ограниченном движении у посольства США. На дорогах уже был замечен кортеж дипломатии США.
В этой связи появились слухи, что в Киев прибыл американский президент Джо Байден, хотя эту информацию пока еще никто не подтвердил. По данным Politico, помощники президента США рассматривали возможность тайного пересечения границы, но поездка президента США в Украину была "почти исключена".
По предварительным данным, он вроде бы в понедельник отправляется в Польшу. Там должен встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.
В то же время глава МИД Украины отменил визиты в Брюссель, а само ведомство сообщило, что в Киеве ожидается визит кого-то из главных западных партнеров Украины.
В 11:35 в Киеве началась воздушная тревога.