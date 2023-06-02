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Языковой скандал: Данилов эмоционально отреагировал на инцидент с нардепом Бужанским

2 июня 2023 15:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Языковой скандал: Данилов эмоционально отреагировал на инцидент с нардепом Бужанским
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Фото: ОПУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях в украинском информационном пространстве разгорелся очередной языковой скандал: нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался говорить по-украински во время прямого эфира новостей. Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на инцидент.

Свою позицию Алексей Данилов высказал на официальной странице в Twitter.

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Секретарь СНБО Украины заявил, что "слуге" Бужанскому не место в политике и посоветовал скандальному нардепу убираться прочь.

"Недобиткам т.н. "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и изменяла страну, имеет и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", — написал Данилов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отреагировал на языковой скандал со "слугой" Максимом Бужанским. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе бариста прошел ускоренный курс изучения украинского языка. Если только вчера работник кафе говорил, что "Адесса русскоязычный город", то уже сегодня он щебечет соловьиной. Во время работы бариста отмечал, что нет разницы на каком языке говорить, и тем более что Одесса это "русскоязычный город". К работнику пришли в гости активисты.

Добавим, в Черновцах посетитель кафе устроил скандал с персоналом заведения, потому что не хотел переходить на украинский язык. Кроме того, он назвал Одессу и Харьков "российскими городами".

 

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