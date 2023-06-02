Мовний скандал: Данілов емоційно відреагував на інцидент із нардепом Бужанським

Секретар РНБО України Олексій Данілов. Фото: ОПУ

Днями в українському інформаційному просторі розгорівся черговий мовний скандал: нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився говорити українською під час прямого ефіру новин. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на інцидент.

Свою позицію Олексій Данілов висловив на офіційній сторінці у Twitter.

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Секретар РНБО України завив, що "слузі" Бужанському не місце в політиці та порадив скандальному нардепу забиратися геть.

"Недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб", — написав Данілов.

Секретар РНБО України Олексій Данілов відреагував на мовний скандал із "слугою" Максимом Бужанським. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі бариста пройшов пришвидшений курс вивчення української мови. Якщо тільки вчора працівник кафе казав, що "Адесса русскоязычный город", то вже сьогодні він щебече солов’їною. Під час роботи, бариста зазначав що немає різниці якою мовою говорити, й тим паче що Одеса це "російськомовне місто". До працівника завітали в гості активісти.

Додамо, у Чернівцях відвідувач кафе влаштував скандал з персоналом закладу, бо не хотів переходити на українську мову. Окрім того, він назвав Одесу та Харків "російськими містами".