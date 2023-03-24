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"Мотор Сич" работала с иранскими компаниями, разрабатывавшими дроны Shahed: расследование

24 марта 2023 19:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Журналисты обнародовали расследование о сотрудничестве "Мотор Сичи" с иранскими компаниями
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Журналисты проекта "Схемы" обнаружили, что украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" годами вело торговлю с иранскими компаниями, против которых были введены санкции Запада и США, а позже и СНБО. Документальные доказательства такого сотрудничества правоохранители обнаружили в рабочем кабинете многолетнего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы".

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О каких компаниях идет речь

Как отмечается в расследовании, компания "Мотор Сич" годами общалась с такими подсанкционными иранскими компаниями:

  • Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее название – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
  • Iran Aircraft Industries (IACI);
  • Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Что это за компании

Схемы проанализировали копии этих документов, среди которых рабочая корреспонденция, протоколы встреч, контракты и счета. Следовательно, они установили, что компания "Мотор Сич" продавала в Иран товары двойного использования. В частности, авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117. Такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, которые россия использует в войне против Украины.

Среди этих бизнес-партнеров из Ирана даже предприятия, связанные с государственной военной промышленностью Ирана и причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия сейчас массово обстреливает украинские города.

При анализе документов "Схемы" обнаружили еще одну иранскую компанию, с которой торговала "Мотор Сич", но против которой до сих пор не введены никакие санкции — ни в Украине, ни за рубежом. Хотя в ней работают те же люди, которые перешли из подсанкционных иранских предприятий. Речь идет о New Aviation Technology and System (NATS).

Журналисты нашли переведенное письмо, в котором руководитель NATS, обращаясь к Богуслаеву, пишет: "Я работал с вами семь лет в компании ТЭМ [Turbine Engine Manufacturing или Design and Manufacturing of Aeroengines] и был директором проекта по двигателям. [...] Сейчас я на пенсии, у меня своя компания, и одно из направлений моей деятельности — сотрудничество с "Мотор Сич".

В письме также говорится: "Я знаю о проблемах в сотрудничестве с Ираном. Я рассмотрел все дела. Кажется, есть вариант сотрудничества, я предлагаю сотрудничать через вашу партнерскую фирму в москве и мою партнерскую компанию в россии. (Например, одна из них — компания "ТехПромСервис")".

То есть, по сути, это те же бизнес-партнеры из Ирана со связями в россии, с которыми торговало украинское предприятие. Изменилось только название компании.

Напомним, 5 ноября прошлого года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение об отчуждении в собственность государства пяти стратегически важных предприятий — "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнефть". Изъятые активы приобрели статус военного имущества. Их управление передано Министерству обороны.

В октябре 2022 года СБУ объявила подозрение Богуслаеву и его сообщнику по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также в СБУ сообщили, что Богуслаев во время войны активно сотрудничал со страной-агрессором. Доказательства этого сотрудничества обнародовала Служба безопасности Украины.

Впоследствии выяснилось, что руководитель завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. Он получил паспорт россии еще 18 октября 2000 года.

В феврале бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев получил от Офиса генпрокурора новое подозрение. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.

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