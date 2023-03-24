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"Мотор Січ" працювала з іранськими компаніями, які розробляли дрони Shahed: розслідування

24 березня 2023 19:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Журналісти оприлюднили розслідування про співпрацю "Мотор Січі" з іранськими компаніями
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Журналісти проєкту "Схеми" виявили, що українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" роками вело торгівлю з іранськими компаніями, проти яких були введені санкції Заходу та США, а пізніше й РНБО. Документальні докази такої співпраці правоохоронці виявили в робочому кабінеті багаторічного президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва. 

Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту "Схеми". 

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Про які компанії йдеться

Як зазначається у розслідуванні, компанія "Мотор Січ" роками мала справи з такими підсанкційними іранськими компаніями: 

  • Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
  • Iran Aircraft Industries (IACI);
  • Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Що це за компанії

"Схеми" проаналізували копії цих документів, серед яких робоча кореспонденція, протоколи зустрічей, контракти та рахунки. Відтак вони встановили, що компанія "Мотор Січ" продавала в Іран товари подвійного використання. Зокрема, авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які росія використовує у війні проти України.

Серед цих бізнес-партнерів з Ірану навіть є підприємства, повʼязані з державною військовою промисловістю Ірану та причетні до розробки Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія нині масово обстрілює українські міста.

Під час аналізу документів "Схеми" виявили ще одну іранську компанію, з якою торгувала "Мотор Січ", але проти якої досі не введено жодних санкцій — ані в Україні, ані за кордоном. Хоча в ній працюють ті самі люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств. Ідеться про New Aviation Technology and System (NATS).

Журналісти знайшли перекладений лист, у якому керівник NATS, звертаючись до Богуслаєва, пише: "Я працював з вами сім років у компанії ТЕМ [Turbine Engine Manufacturing або ж Design and Manufacturing of Aeroengines] і був директором проекту по двигунах. [...] Зараз я на пенсії, у мене своя компанія, і один із напрямків моєї діяльності — співпраця з "Мотор Січ".

У листі також йдеться: "Я знаю про проблеми у співпраці з Іраном. Я розглянув усі справи. Здається, є варіант співробітництва, я пропоную співпрацювати через вашу партнерську фірму в москві і мою партнерську компанію в росії. (Наприклад, одна з них — компанія "ТехПромСервіс")".

Тобто, по суті, це ті самі бізнес-партнери з Ірану зі звʼязками в росії, з якими торгувало українське підприємство. Змінилась тільки назва компанії.

Нагадаємо, 5 листопада минулого року Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств — "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано Міністерству оборони.

У жовтні 2022 року СБУ оголосила підозру Богуслаєву та його спільнику за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ️та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також в СБУ повідомили, що Богуслаєв під час війни активно співпрацював із країною-агресором. Докази цієї співпраці оприлюднила Служба безпеки України.

Згодом зʼясувалося, що керівник заводу "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. Він отримав паспорт росії ще 18 жовтня 2000 року.

У лютому колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв отримав від Офісу генпрокурора нову підозру. Цього разу експосадовця звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.

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