Моравецкий осудил вызов польского посла в МИД Украины

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал вызов польского посла в Министерство иностранных дел Украины. Этому предшествовало заявление представителя Офиса Президента Польши Марчина Пшидача, что Украине следует ценить поддержку Польши в войне против России.

Комментарий по ситуации Моравецкий обнародовал в Twitter.

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Комментарий Моравецкого

По словам польского премьера, не должно быть вызова "представителя страны, единственной оставшейся в Киеве в день вторжения России в Украину".

"В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть. Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша", — отметил Моравецкий.

Источник: twitter.com/MorawieckiM

Что предшествовало

Во вторник, 1 августа, в Киеве вызвали польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел. Этому предшествовало заявление руководителя Офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача, который отметил, что Польша оказывает большую поддержку Украине, поэтому ей "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Пшидач высказался на фоне ситуации с блокировкой перевозки украинского зерна через Польшу.

В Офисе Президента Украины прокомментировали высказывания польского чиновника. Там отметили, что эти заявления безосновательны.

Напомним, что в Польше стартует программа помощи украинским беженцам от фонда Habitat for Humanity Poland. Она направлена на улучшение жилищных условий граждан.