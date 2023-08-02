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Моравецький засудив виклик польського посла до МЗС України

2 серпня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Моравецький засудив виклик польського посла до МЗС України
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував виклик польського посла до Міністерства закордонних справ України. Цьому передувала заява представника Офісу Президента Польщі Марчина Пшидача, що Україні слід цінувати підтримку Польщі в війні проти Росії.

Коментар щодо ситуації Моравецький оприлюднив у Twitter.

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Коментар Моравецького

За словами польського прем'єра, не мало бути виклику "представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну".

"У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути. Ми завжди будемо захищати добре ім’я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати над інтересами Республіки Польща", — зазначив Моравецький.

Джерело: twitter.com/MorawieckiM

Що передувало

У вівторок, 1 серпня, в Києві викликали польського посла в Україні Бартоша Ціхоцького до Міністерства закордонних справ. Цьому передувала заява керівника Офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача, який зазначив, що Польща надає велику підтримку Україні, тому їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Пшидач висловився на тлі ситуації з блокуванням перевезення українського зерна через Польщу.

В Офісі Президента України прокоментували висловлювання польського посадовця. Там зазначили, що ці заяви є безпідставними.

Нагадаємо, що в Польщі стартує програма допомоги для українських біженців від фонду Habitat for Humanity Poland. Вона спрямована на покращення житлових умов громадян.

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