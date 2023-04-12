Моравецкий в Вашингтоне анонсировал новую военную помощь США для Украины

Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий на пресс-конференции в США / Фото: Reuters, Jonathan Ernst

Соединенные Штаты Америки планируют дополнительные поставки оружия в Украину, в частности, о бронемашинах Bradley и танках Abrams. Об этом во время визита в Вашингтон рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает "Укринформ".

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По словам Моравецкого, США планируют дополнительные пакеты военной помощи для Украины.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже принципиальный вопрос для американцев", — подчеркнул польский премьер-министр.

Польский вклад

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша также приложилась к поддержке Украины.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Вооруженным силам Украины. — Ред.), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", — отметил глава польского правительства.

Напомним, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев в комментарии Новости.LIVE сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят для нужд ВСУ десять мобильных ракетных комплексов c-UAS для борьбы с дронами противника. Это оружие является новейшим и о нем очень мало информации в открытых источниках.