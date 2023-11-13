Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Моравецкий подал заявление об отставке с должности премьер-министра Польши arrow

Моравецкий подал заявление об отставке с должности премьер-министра Польши

13 ноября 2023 18:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Моравецкий подал заявление об отставке с должности премьер-министра Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал заявление на отставку. Также он отчитался за последние четыре года работы правительства.

Об этом пишет Polskie Radio.

Читайте также:

Моравецкий подал в отставку

Согласно польской конституции, глава правительства подает заявление об отставке на первом заседании Сейма новой каденции. Выступая с отчетом, премьер Польши отметил, что страна находится в хорошей экономической форме.

"У нас очень стабильные государственные финансы, наибольшее количество работающих людей за всю историю более 17 млн. Государственный долг по ВВП уменьшился на 3,5 процентных пункта", — рассказал он.

По его словам, несмотря на войну в Украине, инфляция в Польше имеет тенденцию к снижению.

Президент Анджей Дуда заявил, что поручит Матеушу Моравецкому сформировать правительство.

Новый премьер в течение 14 дней после назначения должен представить Сейма программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия. Сейм принимает вотум доверия абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом количества депутатов.

В свою очередь, спикером Сейма 10 созыва был избран 13 ноября Шимон Головня из политической силы "Польша 2050". Его поддержали 265 новоизбранных депутатов высшей палаты польского парламента.

Напомним, что у представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запланирована встреча и переговоры с представителями польской стороны. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме