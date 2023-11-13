Моравецкий подал заявление об отставке с должности премьер-министра Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал заявление на отставку. Также он отчитался за последние четыре года работы правительства.

Об этом пишет Polskie Radio.

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Согласно польской конституции, глава правительства подает заявление об отставке на первом заседании Сейма новой каденции. Выступая с отчетом, премьер Польши отметил, что страна находится в хорошей экономической форме.

"У нас очень стабильные государственные финансы, наибольшее количество работающих людей за всю историю — более 17 млн. Государственный долг по ВВП уменьшился на 3,5 процентных пункта", — рассказал он.

По его словам, несмотря на войну в Украине, инфляция в Польше имеет тенденцию к снижению.

Президент Анджей Дуда заявил, что поручит Матеушу Моравецкому сформировать правительство.

Новый премьер в течение 14 дней после назначения должен представить Сейма программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия. Сейм принимает вотум доверия абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом количества депутатов.

В свою очередь, спикером Сейма 10 созыва был избран 13 ноября Шимон Головня из политической силы "Польша 2050". Его поддержали 265 новоизбранных депутатов высшей палаты польского парламента.

Напомним, что у представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запланирована встреча и переговоры с представителями польской стороны. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами.