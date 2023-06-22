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Молдова ответила на угрозы Сальдо по поводу ударов по мосту через Дунай

22 июня 2023 15:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Молдова ответила на угрозы Сальдо по поводу ударов по мосту через Дунай
Флаг Молдавии. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

МИД Республики Молдова отреагировал на злостные угрозы гауляйтера Херсонской области Сальдо по поводу ударов по мосту через Дунай. Страна резко осудила кремлевского коллаборанта.

Об этом сообщает МИД Молдовы.

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Министерство иностранных дел отметило, что посол России в Республике Молдова будет срочно вызван для предоставления объяснений.

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием предоставить соответствующие объяснения", — отметили в МИД Молдовы.

 

Молдова ответила на угрозы Сальдо по поводу ударов по мосту через Дунай. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 22 июня в Джанкое произошел подрыв Чонгарского моста. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо назвал это "варварским актом киевского режима".

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