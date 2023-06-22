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Молдова відповіла на погрози Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай

22 червня 2023 15:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Молдова відповіла на погрози Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай
Прапор Молдови. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

МЗС Республіки Молдова відреагувало на злісні погрози гауляйтера Херсонської області Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай. Країна різко засудила кремлівського колаборанта.

Про це повідомляє МЗС Молдови.

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Міністерство закордонних справ зазначило, що посол Росії в Республіці Молдова буде терміново викликаний для надання пояснень.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", — зазначили в МЗС Молдови.

 

Молдова відповіла на погрози Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що  в ніч на 22 червня в Джанкої стався підрив Чонгарського мосту. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо назвав це "варварським актом київського режиму".

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