Прапор Молдови. Фото: google.com

МЗС Республіки Молдова відреагувало на злісні погрози гауляйтера Херсонської області Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай. Країна різко засудила кремлівського колаборанта.

Про це повідомляє МЗС Молдови.

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Міністерство закордонних справ зазначило, що посол Росії в Республіці Молдова буде терміново викликаний для надання пояснень.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", — зазначили в МЗС Молдови.

Молдова відповіла на погрози Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч на 22 червня в Джанкої стався підрив Чонгарського мосту. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо назвав це "варварським актом київського режиму".