Молдова отказывается от российского газа: подробности
Молдавия отказывается от российского газа. Страна подписала договор с Грецией.
Об этом сообщили в государственном предприятии Energocom.
Молдова отказалась от российского газа
По словам руководителя компании Energocom, трейдеры будут поставлять газ по выгодным ценам из стран Востока, США и Африки.
"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года", — заявил министр энергетики Греции.
Напомним, что 3 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заверил Молдову в поддержке Берлина на пути в Европейский Союз. По его словам, молдавские и американские чиновники обвиняют рф в попытках ослабить правительство в Кишиневе.