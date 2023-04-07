Молдова отказывается от российского газа: подробности

Молдова подписала контракт с Грецией

Молдавия отказывается от российского газа. Страна подписала договор с Грецией.

Об этом сообщили в государственном предприятии Energocom.

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По словам руководителя компании Energocom, трейдеры будут поставлять газ по выгодным ценам из стран Востока, США и Африки.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года", — заявил министр энергетики Греции.

Напомним, что 3 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заверил Молдову в поддержке Берлина на пути в Европейский Союз. По его словам, молдавские и американские чиновники обвиняют рф в попытках ослабить правительство в Кишиневе.