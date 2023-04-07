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Молдова відмовляється від російського газу: деталі

7 квітня 2023 14:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Молдова підписала контракт з Грецією
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Молдова відмовляється від російського газу. Країна підписала контракт з Грецією.

Про це інформує повідомили у державному підприємстві Energocom.

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За словами керівника компанії Energocom, трейдери постачатимуть газ за вигідними цінами з країн Сходу, США та Африки.

"Співпраця між Молдовою та Грецією дасть змогу збільшити роль підземних родовищ газу в Україні для забезпечення Центральної Європи природним газом у холодний період поточного року", — заявив міністр енергетики Греції.

Нагадаємо, що 3 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Молдову у підтримці Берліна на шляху до Європейського Союзу. За його словами, молдовські та американські чиновники звинувачують рф у спробах послабити уряд у Кишиневі.

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