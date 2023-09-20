Молдова рассматривает сценарий вступления в ЕС без Приднестровья

Заседание ЕС. Фото иллюстративное: Reuters

В Молдове рассматривается сценарий вступления в ЕС без территории Приднестровья. Решить этот вопрос страна планирует уже после присоединения к блоку.

Об этом идет речь в комментарии Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

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В МИД страны заявили, что главная цель Молдовы — вступить в Европейский Союз как реинтегрированное государство. Приднестровье там считают своей территорией и хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Однако Молдова рассматривает еще один вариант вступления в ЕС. Речь идет о присоединении к блоку законной и легитимной территории, действующей под властью Кишинева.

Ссылаясь на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, "приднестровский конфликт не является препятствием для вступления страны в Союз".

"Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути разрешения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", — говорят в МИД Молдовы.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина взяла хороший темп во внедрении реформ. Это позволит Украине быстро стать членом Европейского союза.