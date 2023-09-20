Молдова розглядає сценарій вступити в ЄС без Придністров'я

Засідання ЄС. Фото ілюстративне: Reuters

У Молдові розглядають сценарій вступу до ЄС без території Придністров'я. Вирішити це питання країна планує вже після приєднання до блоку.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

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В МЗС країни заявили, що головна мета Молдови — це вступити до Європейського Союзу як реінтегрована держава. Придністров'я там вважають своєю територію й хочуть мирного врегулювання придністровського конфлікту.

Однак, Молдова розглядає ще один варіант вступу в ЄС. Йдеться про приєднання до блоку законної та легітимної території, яка діє під владою Кишинева.

Посилаючись на слова верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, "придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу країни в Союз".

"Таким чином, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева разом з міжнародними партнерами продовжить шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", — кажуть в МЗС Молдови.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна взяла хороший темп у впровадженні реформ. Це дозволить Україні швидко стати членом Європейського Союзу.