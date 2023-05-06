Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Молдова поддержала решение ЕС об ограничении импорта продовольствия из Украины arrow

Молдова поддержала решение ЕС об ограничении импорта продовольствия из Украины

6 мая 2023 18:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Молдова поддержала решение ЕС об ограничении импорта продовольствия из Украины
Встреча Министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Фото: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 6 мая, в Кишиневе прошла встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Обсуждение касалось темы импорта и транзита украинского зерна.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы.

Читайте также:

Импорт и транзит украинского зерна

Обсуждение касалось темы импорта и транзита украинского зерна в нашу страну. Вице-премьер-министр Молдовы Владимир Болеа сообщил о намерении присоединиться к решению ЕС об установлении временного мероприятия по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины с обеспечением транзита через страну.

"Количество отечественного зерна на складах велико, что давит на аграриев. Они волнуются, что без места для нового урожая. В то же время, отечественный экспорт зерна имеет тенденцию к снижению, затраты на логистику выросли, а цены на международных биржах обвалились. Нашим аграриям необходимо капитализировать запасы зерна и готовиться к новому агросезону. Мы солидарны с украинским народом, вынужденным противостоять многочисленным испытаниям в этой войне, и решительно осуждаем зверства агрессоров. Для нас важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения следующих шагов для решения проблем фермеров обоих народов", — сказал Владимир Болея.

Чиновники согласились с идеей укрепления диалога по министерским линиям, содействия обмену информацией и развитию связи с членами аграрного сообщества.

Молдова
Встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Фото: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы
Молдова
Встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Фото: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы

Напомним, что в Молдове задержан вице голова пророссийской партии "Шор" Марина Таубер. Она пыталась покинуть территорию страны в аэропорту Кишинева.

У власти Молдовы есть "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну. Вскоре этот список может быть обнародован.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас