Молдова поддержала решение ЕС об ограничении импорта продовольствия из Украины

Встреча Министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Фото: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы

Сегодня, 6 мая, в Кишиневе прошла встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Обсуждение касалось темы импорта и транзита украинского зерна.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы.

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Обсуждение касалось темы импорта и транзита украинского зерна в нашу страну. Вице-премьер-министр Молдовы Владимир Болеа сообщил о намерении присоединиться к решению ЕС об установлении временного мероприятия по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины с обеспечением транзита через страну.

"Количество отечественного зерна на складах велико, что давит на аграриев. Они волнуются, что без места для нового урожая. В то же время, отечественный экспорт зерна имеет тенденцию к снижению, затраты на логистику выросли, а цены на международных биржах обвалились. Нашим аграриям необходимо капитализировать запасы зерна и готовиться к новому агросезону. Мы солидарны с украинским народом, вынужденным противостоять многочисленным испытаниям в этой войне, и решительно осуждаем зверства агрессоров. Для нас важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения следующих шагов для решения проблем фермеров обоих народов", — сказал Владимир Болея.

Чиновники согласились с идеей укрепления диалога по министерским линиям, содействия обмену информацией и развитию связи с членами аграрного сообщества.

Встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Фото: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы

Встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Фото: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы

Напомним, что в Молдове задержан вице голова пророссийской партии "Шор" Марина Таубер. Она пыталась покинуть территорию страны в аэропорту Кишинева.

У власти Молдовы есть "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну. Вскоре этот список может быть обнародован.