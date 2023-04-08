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Могли намеренно повредить МиГ-29: минобороны Словакии о диверсии россиян

8 апреля 2023 03:13
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Появились недостатки в деталях МиГ-29, к которым имели доступ россияне
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Словакии Ярослав Най заявил, что российские технические специалисты могли намеренно повредить истребители МиГ-29 советского производства. Эти самолеты принадлежат Словакии, передавшей их Украине.

Об этом сообщает издание Еuractiv.

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Сообщается, что появились недостатки в деталях, к которым имели доступ россияне. В прошлом году они находились на авиабазе "Слиач" в Словакии, поэтому таким образом могли умышленно привести к неисправностям.

"В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым обращались россияне", — сказал Най.

Хотя нет окончательных доказательств, минобороны Словакии потеряло доверие к россиянам, поскольку ошибки также "продолжали появляться в местах, к которым могли добраться только они".

Напомним, что НАТО объявило, что итальянский зенитный ракетный комплекс наземного базирования SAMP/T, развернутый в Словакии, полностью готов к эксплуатации. Отмечается, что он должен усилить оперативную совместимость и коллективную оборону Североатлантического союза.

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