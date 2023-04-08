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Могли навмисно пошкодити МіГ-29: міноборони Словаччини про диверсію росіян

8 квітня 2023 03:13
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З'явилися недоліки в деталях МіГ-29, до яких мали доступ росіяни
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Словаччини Ярослав Най заявив, що російські технічні фахівці могли навмисно пошкодити винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Ці літаки належать Словаччині, яка передала їх Україні.

Про це повідомляє видання Еuractiv.

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Повідомляється, що з'явилися недоліки в деталях, до яких мали доступ росіяни. Минулого року вони перебували на авіабазі "Сліач" у Словаччині, тож таким чином могли навмисно спричинити несправності.

"У двигунах літака були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а були деталі, до яких мали доступ лише російські техніки. Дефекти з'явилися лише у тих частинах, до яких зверталися росіяни", — сказав Най.

Хоча немає остаточних доказів, міноборони Словаччини втратило довіру до росіян, оскільки помилки також "продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони".

Нагадаємо, що НАТО оголосило, що італійський зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T, розгорнутий у Словаччині, повністю готовий до експлуатації. Наголошується, що він має посилити оперативну сумісність і колективну оборону Альянсу.

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