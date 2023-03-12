Иран анонсировал обмен заключенными с США

Между США и Ираном готовится обмен заключенными: что известно
В скором времени между США и Ираном состоится обмен заключенными. Речь идет о нескольких гражданах задержанных в Тегеране.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахяна.
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По информации агентства, соглашение по обмену, вероятно, будет касаться нескольких американо-иранских граждан, задержанных в Тегеране.
"Если со стороны США все пойдет хорошо, вскоре мы можем стать свидетелями обмена заключенными", — заявил Амирабдоллахян, не рассказывая подробностей.
Как известно, между США и Ираном нет дипломатических отношений. Они были разорваны еще в 1980 году после Исламской революции.
Однако это не первый обмен заключенными, последний произошел в 2021 году. Тогда американского исследователя китайского происхождения Сиюэ Вана, обвиненного властями Ирана в шпионаже, отпустили на свободу в обмен на освобождение иранского ученого, профессора Массуда Солеймани.
Напомним, накануне мы писали, что Иран завершил соглашение о покупке истребителей Су-35 у россии.
Отметим, что за последний год Иран наладил прочные связи с рф в разных сферах, в том числе и в военной. Эта информация появилась на фоне заявлений Украины о поставках россии беспилотников из Ирана, которые оккупанты используют для войны.