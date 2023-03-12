Іран анонсував обмін ув'язненими із США

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян

Незабаром між США та Іраном відбудеться обмін ув'язненими. Йдеться про кількох громадян затриманих у Тегерані.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахяна.

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За інформацією агентства, угода щодо обміну, ймовірно, стосуватиметься кількох американо-іранських громадян, затриманих у Тегерані.

"Якщо з боку США все піде добре, невдовзі ми можемо стати свідками обміну ув'язненими", — заявив Амірабдоллахян, не розповідаючи подробиць.

Як відомо, між США та Іраном відсутні дипломатичні відносини. Вони були розірвані ще у 1980 році після Ісламської революції.

Однак це не перший обмін ув'язненими, останній відбувся у 2021 році. Тоді американського дослідника китайського походження Сіюе Вана, звинуваченого владою Ірану в шпигунстві, відпустили на волю в обмін на визволення іранського вченого, професора Массуда Солеймані.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Іран завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у росії.

Зазначимо, що за останній рік Іран налагодив міцні зв'язки з рф в різних сферах, в тому числі й у військовій. Ця інформація з'явилася на тлі заяв України про постачання рф безпілотників з Ірану, які окупанти використовують для війни.