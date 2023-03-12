Іран анонсував обмін ув'язненими із США

Між США та Іраном готується обмін ув'язненими: що відомо
Незабаром між США та Іраном відбудеться обмін ув'язненими. Йдеться про кількох громадян затриманих у Тегерані.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахяна.
-
Зеленський поспілкувався з українськими полярниками: що обговорили
-
Аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства
-
Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення
-
Зловмисники з рф шантажують українських розробників гри "S.T.A.L.K.E.R": що відомо
-
Бельгія передасть броньовані машини швидкої допомоги для України
-
В Одесі триває набір до лав патрульної поліції
-
Нафтовий завод в Саудівській Аравії отримав рекордний річний прибуток за всю історію: яка сума
-
Більшість британців вважають доброю справою прийом українських біженців
-
Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана
-
У Кишиневі затримали понад 50 осіб, які планували взяти участь у мітингу партії "Шор"
Деталі
За інформацією агентства, угода щодо обміну, ймовірно, стосуватиметься кількох американо-іранських громадян, затриманих у Тегерані.
"Якщо з боку США все піде добре, невдовзі ми можемо стати свідками обміну ув'язненими", — заявив Амірабдоллахян, не розповідаючи подробиць.
Як відомо, між США та Іраном відсутні дипломатичні відносини. Вони були розірвані ще у 1980 році після Ісламської революції.
Однак це не перший обмін ув'язненими, останній відбувся у 2021 році. Тоді американського дослідника китайського походження Сіюе Вана, звинуваченого владою Ірану в шпигунстві, відпустили на волю в обмін на визволення іранського вченого, професора Массуда Солеймані.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що Іран завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у росії.
Зазначимо, що за останній рік Іран налагодив міцні зв'язки з рф в різних сферах, в тому числі й у військовій. Ця інформація з'явилася на тлі заяв України про постачання рф безпілотників з Ірану, які окупанти використовують для війни.