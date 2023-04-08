Мишустин запретил российским чиновникам уезжать за границу: только по разрешению

Российские чиновники отмечают, что запрет выезда является личной прихотью Мишустина.

В россии чиновникам запретили покидать страну. Для поездки за границу нужно прямое разрешение премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом сообщает The Bell.

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На кого запрет не распространяется

Сообщается, что российским чиновникам выезжать за границу можно только по особому разрешению премьер-министра. Однако разрешения предоставляются только для рабочих поездок, и то не всегда.

Новые требования касаются практически всех членов правительства — от начальников департаментов в министерствах до самих министров.

Издание отмечает, что ограничения касаются только правительства россии, а вот на администрацию президента не распространяются. Таким образом российские чиновники отмечают, что запрет выезда является личною прихотью Мишустина.

Напомним, что глава МИД рф Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.

Также ранее мы сообщали, что Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что россия находится в горячей фазе войны. По его словам, это происходит из-за снабжения Соединенными Штатами Америки оружия для Украины.