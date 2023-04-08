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Мішустін заборонив російським чиновникам виїжджати за кордон: тільки за дозволом

8 квітня 2023 01:02
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Російські чиновники зазначають, що заборона виїзду є особистою забаганкою Мішустіна
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У росії чиновникам заборонили залишати країну. Для поїздки за кордон потрібен прямий дозвіл прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

Про це повідомляє The Bell.

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На кого заборона не поширюється

Повідомляється, що російським високопосадовцям виїжджати за кордон можна тільки за особливим дозволом прем'єр-міністра. Однак дозволи надаються лише для робочих поїздок, та й то не завжди.

Нові вимоги стосуються практично всіх урядовців — від начальників департаментів в міністерствах до самих міністрів.

Видання зазначає, що обмеження стосуються тільки уряду рф, а от на адміністрацію президента не поширюються. Таким чином російські чиновники зазначають, що заборона виїзду є особистою забаганкою Мішустіна.  

Нагадаємо, що глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Києвом. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.

Також раніше ми повідомляли, що Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія перебуває у гарячій фазі війни. За його словами, це відбувається через постачання Сполученими Штатами Америки зброї для України.

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