"Мирный план" Китая: в Еврокомиссии указали на угрозу

Франс Тиммерманс

В Европейском Союзе выражают оговорки о мирной инициативе в войне рф против Украины, о которой объявил Китай. При этом в ЕС отмечают, что пока не ясно, каким будет этот мирный план.

О мирной инициативе Китая высказался вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По словам Тиммерманса, мирный план может сработать только при уходе российской армии за границы Украины. Единственный путь к мирному плану — это уважение суверенитета и границ Украины.

"Если мы начнем с предположения, что границы уважаются, то весь ад вырвется на свободу", – отметил он.

Тиммерманс дал понять, что пока не ясно, как может выглядеть мирный план.

Что известно о "мирном плане" Китая

Китай пообещал мирную инициативу в первую годовщину российского вторжения. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил, что "позиционный документ" по урегулированию войны касается уважения суверенитета и территориальной целостности, основ Устава ООН, учета законных интересов безопасности всех стран, а также поддержки всех усилий, направленных на мирное урегулирование.

Недавно Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможных поставок оружия из Китая в россию.

"Если американцы исходят из такой информации, мы должны отнестись к ней серьезно", — сказал Тиммерманс, ссылаясь на заявления министра иностранных дел Энтони Блинкена.

Если это произойдет, это будет иметь "серьезные последствия" для отношений с Китаем. Однако он надеется, что китайское руководство сдержит свое слово не поставлять оружие. После заявлений Блинкена Китай обвинил США в дезинформации.

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван I во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. Вскоре Китай обнародует официальную позицию.