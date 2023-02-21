"Мирный план" Китая: в Еврокомиссии указали на угрозу
В Европейском Союзе выражают оговорки о мирной инициативе в войне рф против Украины, о которой объявил Китай. При этом в ЕС отмечают, что пока не ясно, каким будет этот мирный план.
О мирной инициативе Китая высказался вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
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По словам Тиммерманса, мирный план может сработать только при уходе российской армии за границы Украины. Единственный путь к мирному плану — это уважение суверенитета и границ Украины.
"Если мы начнем с предположения, что границы уважаются, то весь ад вырвется на свободу", – отметил он.
Тиммерманс дал понять, что пока не ясно, как может выглядеть мирный план.
Что известно о "мирном плане" Китая
Китай пообещал мирную инициативу в первую годовщину российского вторжения. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил, что "позиционный документ" по урегулированию войны касается уважения суверенитета и территориальной целостности, основ Устава ООН, учета законных интересов безопасности всех стран, а также поддержки всех усилий, направленных на мирное урегулирование.
Недавно Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможных поставок оружия из Китая в россию.
"Если американцы исходят из такой информации, мы должны отнестись к ней серьезно", — сказал Тиммерманс, ссылаясь на заявления министра иностранных дел Энтони Блинкена.
Если это произойдет, это будет иметь "серьезные последствия" для отношений с Китаем. Однако он надеется, что китайское руководство сдержит свое слово не поставлять оружие. После заявлений Блинкена Китай обвинил США в дезинформации.
Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван I во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. Вскоре Китай обнародует официальную позицию.